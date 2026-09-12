ООН с кърваво предупреждение за труповете
Те са биологична бомба под прикритие и убиват
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Те са биологична бомба под прикритие и убиват
Американци няма да могат да летят директно до САЩ, ако са били в огнището на заразата
Заразеният американски гражданин е транспортиран от Конго
Необходима е финансова подкрепа
Няма ваксина или лечение на този етап
Особено тревожни са данните за заразените медици
Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ
Няколко компании работят по въпроса
Мелони настоява за заседание на ЕС по темата
Поставиха под карантина, завърнал се от Уганда
Нужни са спешни международни действия
Хуманитарни работници от Уганда са със сиптоми
Рискът от заразяване е много висок в ДР Конго, висок в региона, но нисък в световен мащаб
Броят на жертвите от епидемията от ебола расте
Симптомите могат да се появят между два и 21 дни след заразяването
Забраниха на чуждестранни пътници да влизат в САЩ, ако през последните 21 дни са били в държави, засегнати от епидемията
Смъртоносната ебола излезе извън контрол: СЗО обяви международна тревога
Каква е причината?
И съседната на Конго държава Уганда потвърди днес, че на територията на страната има огнище на смъртоносния еболавирус, предаде Ройтерс, като се позов...
Няколко ваксини срещу този вирус обаче са в различни етап на разработка