Оставката приета! България остана без редовен кабинет
Падането на правителството отвори път към нова криза и вероятни избори
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Падането на правителството отвори път към нова криза и вероятни избори
Вотът идва след големи протести в София и други части на страната
Стойчо Стойчев: „Божа работа е” кога ще падне правителството
Острите думи на лидера на ПП поставят под въпрос политическата му отговорност
Антиправителствени демонстранти запалиха свещи пред НС
София. Тази вечер се проведе 107-ият антиправителствен протест в столицата. Лошото време не успя да попречи на хората, които искат оставката на кабине...
София. Това, което най-много искаме да се случи е правителството да си подаде оставката и да се насрочат нови парламентарни избори. Това каза заместни...