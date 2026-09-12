Даниел Митов : Шествието е незаконно! Излъгаха лошо
Имало е разрешение само за статичен протест
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Имало е разрешение само за статичен протест
Провежда се много важан среща
Помоли да се вслушат в съветите
Заради поредният им протест, този път за Мирослав Рашков
В момента се води битка с четири активни големи пожара, които ангажират сериозен ресурс, каза още той
Каза и може ли да има компромиси в Европа
Защо двамата реагираха така
Защо се е стигнало до това управление в момента
Развлечението на политика
Коментар за корупцията на важния човек в партията
Скандал между него и Стоян Михалев
Какъв съвет на партията даде депутатът от ГЕРБ
Сравнението, което гербаджията направи
На какво ни прави 100-процентовия машинен вот
Той каза и невъзможните партньори на ГЕРБ
Каза дали ще се ходи на нови избори
Който и да управлява след тези авантюристи, ще трябва да затягаме колани
Тепърва ще се развива сценарият, свързан с разговорите за вота на недоверие
Ще иска преждевременното му отстраняване
Кога президентът ще извика ГЕРБ и Митов