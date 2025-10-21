Митов със спешна новина за моловете!

Вътрешният министър Даниел Митов, заедно с професионалното ръководство на МВР се среща с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София (т.нар. молове). Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Ще бъде обсъдено оптимизирането на мерките за сигурност в обектите.

Срещата се организира след пореден случай на фатална агресия в столичен мол. 15-годишно момче беше намушкано смъртоносно от свой връстник в мол София. Детето беше закарано в "Пирогов", където по-късно почина.

