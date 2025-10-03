Митов с извънредно искане към хората в Елените!

Непреодолимо е бедствието, което ни застигна. Призовавам хората, които в момента се евакуират в Елените - не се съпротивлявайте на евакуацията.

Според прогнозите ще продължава да вали. Може да не е толкова силно, но почвата е достатъчно напоена, за да не попива и да не поема повече вода, така че не бива да се рискува поне в следващите 24 часа докато се промени прогнозата.

Така че по-добре е да не поемаме рискову в следващото денонощие, за да не рискуваме здравето и живота на хората.

Това коментира вътрешният министър Даниел Митов.

Не мога да кажа точно колко хора още трябва да се евакуират, но всички екипи са тук и се занимават с това, посочи той.

Водолази са проверили всички автомобили, които са в морето за наличието на хора, няма такива, Слава Богу. Това е прогноза от няколко дни, че ще има сериозни валежи, МС е разпратил съответно предупреждения до всички, вчера събрахме в МВР координационна среща да докладват за готовността.

Готовност е имало, но очевидно като тръгне природната стихия , каквато и готовност да е имало, понякога няма какво да се направи срещу природата, коментира той.

Добре, че е било спряно движението по пътя навреме, за да не отнесе вълната хората в колите, допълни министърът.

