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Учител 24 часа в денонощието

Учител 24 часа в денонощието

Живко Русев от Димитровград обучава учениците си и извън клас Да бъдеш учител в днешна България, при това отдаден от сърце на професията, е задача тр...

24 май | 5:05
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