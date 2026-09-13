Образователният министър с горещи думи за 24 май
Георги Вълчев постави езика, надеждата и разбирането в центъра на българската просвета
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Георги Вълчев постави езика, надеждата и разбирането в центъра на българската просвета
Таня Михайлова и Николай Витанов поемат заместник-министерски постове
Българските учители и училища имат достатъчно опит по време на пандемията с обучението в електронна среда
Ситуацията излиза извън контрола на семействата и институциите
Днес е Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската абзука, просвета и култура, и на славянската книжовност
Предложението е част от кампанията на телекома „Вземи и тествай безплатно“
Ексклузивното предложение важи от 10 май до 9 юни
Компаниите ще осигурят 30-дневен безплатен тестови период до образователната платформа за всички нови потребители
Отстъпката за българския онлайн образователен портал важи до края на февруари 2021 г.
Статистиката на издателство Просвета и А1 идва в средата на кампанията, с която всички могат да ползват 30-дневен тестови период
Седем български висши училища ще получат достъп до e-prosveta.bg в навечерието на Деня на народните будители
От 1 октомври до 30 ноември всеки, който активира абонамент за е-просвета, може да тества безплатно цялото съдържание в електронната образователна пла...
Това е празникът, който се чества от най-дълго време у нас - цели 164 години
Министърът на образованието отправи обръщение по повод 24 май - Ден на българската култура и просвета и на славянската писменост
За да са адекватни в кризата,от 31 март, вторник, видеоуроци за учениците на "Просвета" вече ще се излъчват и в ефира на Bulgaria ON AIR
Днес отбелязваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
Празникът на българската писменост и култура 24 май неизменно е свързван в представите на българите с песента "Върви, народе възродени". Малцина обаче...
Живко Русев от Димитровград обучава учениците си и извън клас Да бъдеш учител в днешна България, при това отдаден от сърце на професията, е задача тр...
Среща – разговор ще се проведе в четвъртък, 29 октомври, от 15,00 часа в конферентната зала на Регионален исторически музей – Благоевград. Тя е посвет...
Ще има строг контрол кои родители обучават децата си у домаНе можем да дадем свобода на учителя, ако има само един учебник, казва Милена Дамянова В п...