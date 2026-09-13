Синдикатите вдигат градуса на 1 май с шествия и технологии
От улицата до изкуствения интелект - демонстрация на сила и нови посоки за работещите
Следете всички новини, анализи и коментари за Шествия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От улицата до изкуствения интелект - демонстрация на сила и нови посоки за работещите
Протести вече втори ден
На места в центъра на София движението ще бъде блокирано
Срещу начина на въвеждане на зеления сертификат
Най-голямото беше във Вашингтон
Днешният мирен протест - мотошествие ще започне малко пред обяд в района, известен като „Гонките“ в края на града
Варна и Бургас с най-многолюдни шествия и пъстри празници Стотици хиляди излязоха на шествия за 24 май в цялата страна. Усмихнати ученици в школски у...
С шествия и молебени България отбеляза 107 години от независимостта си. Център на тържествата по традиция беше старопрестолната ни столица Велико Търн...
В Плевен решават задачи със стихотворения в парка Тестове и изпити допълват традиционните шествия за 24 май тази година. След манифестациите учители...
Шествия в подкрепа на малката Никол, която бе пребита от Емилия Ковачева, ще се проведат днес на няколко места в страната. Майки от София, Варна, Плов...
Хиляди хора по цял цвят изразиха солидарност в бдения през миналата нощ
София. Мълчаливи шествия в памет на блъснатия от джип в Стара Загора Паоло ще се проведат в няколко града в страната. Те са организирани от родителски...
София. Абитуриентите ще могат да направят шествия из столицата на 24 май. Това съобщиха официално от Министерство на образованието и науката (МОН). Но...
Съпротивата им преминава от окупация в протестни шествия, за да съберат повече съмишленици