Поредна мюсюлманска държава обяви подкрепа за мира на Тръмп

Казахстан ще се присъедини към Авраамовите споразумения – инициативата, стартирана по време на първия мандат на Доналд Тръмп и насочена към нормализиране на отношенията между Израел и мюсюлманския свят. Новината, съобщена от Асошиейтед прес, бе обявена от самия американски президент в социалната му мрежа Трут соушъл и бе посрещната като „голяма стъпка напред“ за изграждането на международни мостове.

Символичен, но значим жест

Решението на Казахстан има по-скоро символично значение, тъй като страната поддържа дипломатически отношения с Израел още от 1992 г. насам. За разлика от държави като Бахрейн, Мароко, Судан и Обединените арабски емирства, които нормализираха отношенията си чрез Авраамовите споразумения, Казахстан отдавна има установени контакти с Тел Авив.

Географската отдалеченост също отличава централноазиатската страна от останалите участници, но според анализатори решението ѝ има дипломатическа стойност – то затвърждава нейната ориентация към сътрудничество със Запада и подчертава ролята на САЩ като посредник в региона.

Тръмп: „Първата страна от моя втори мандат“

В пост в Трут соушъл Доналд Тръмп написа, че е провел „страхотен разговор“ с израелския премиер Бенямин Нетаняху и казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев. „Казахстан е първата страна от моя втори мандат, която се присъединява към Авраамовите споразумения, първата от много други“, заяви американският президент.

Тръмп определи решението като „голяма крачка напред в изграждането на мостове по целия свят“. Той добави, че „все повече страни се нареждат на опашката, за да прегърнат мира и просперитета чрез Авраамовите споразумения“ и намекна, че „много други държави“ вече проявяват интерес да се включат в инициативата.

Нов дипломатически кръг и регионално послание

Според Асошиейтед прес церемонията по подписването ще направи присъединяването официално през следващите дни. Тръмп заяви, че очаква „реален напредък и реални резултати“ в обединяването на страните за стабилност и растеж, като завърши посланието си с думите: „Блажени са миротворците!“.

Изявлението му дойде точно преди началото на срещата на върха с лидерите на петте централноазиатски държави, включително Казахстан. Анализаторите смятат, че с този дипломатически ход САЩ изпращат ясно послание за своето влияние в региона и за желанието да разширят архитектурата на Авраамовите споразумения отвъд традиционните граници на Близкия изток.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com