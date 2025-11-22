Желязков с послание до Тръмп

Приветстваме и подкрепяме усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна. Това написа в социалната мрежа Х премиерът на България Росен Желязков.

Припомняме, че Украйна и САЩ започват преговори в Швейцария за постигане на траен мир в Украйна. Това се случи, след като Доналд Тръмп даде на Киев по-малко от седмица, за да одобри план от 28 точки за прекратяване на близо 4-годишната война.

We commend and support the #POTUS Donald Trump efforts to achieve just, lasting and sustainable peace in Ukraine. — Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) November 22, 2025

Какво съдържа планът на Тръмп за мир между Украйна и Русия

• Украйна да се съгласи да заложи в Конституцията си, че няма да се присъединява към НАТО, а НАТО да се съгласи да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.

• НАТО да се съгласи и да не разполага войски в Украйна.

• Числеността на украинските въоръжени сили да бъде ограничена до 600 000 души.

• Що се отнася до териториите - Крим, Луганск и Донецк, да бъдат признати за руски, включително от Съединените щати.

• Херсон и Запорожие да бъдат замразени по линията на контакт, което би означавало признаване по линията на контакт.

Мирът в Украйна – възможен ли е и на каква цена?

• Русия да се откаже от други договорени територии, които контролира извън петте региона. • Украинските сили да се оттеглят от частта от Донецка област, която контролират в момента. И тази зона да се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона.

• Украйна трябва да проведе избори до 100 дни след подписването на договора.

• Атомната електроцентрала в Запорожие ще бъде пусната в експлоатация под надзора на Международната агенция за атомна енергия, като произведената електроенергия ще се разпределя поравно между Русия и Украйна.

• Русия няма да попречи на Украйна да използва река Днепър за търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободен транспорт на зърно през Черно море.

