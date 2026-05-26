Започва Курбан Байрам. Милиони празнуват

Тази вечер започва големият мюсюлмански празник Курбан Байрам. Той се отбелязва на 10-тия ден от месец зул хидж по мюсюлманския календар в чест на приключването на най-голямото в света годишно поклонение в град Мека.

И тази година районното мюфтийство в Кърджали организира кампании в подкрепа на нуждаещите се в навечерието на празника.

Главният мюфтия в България д-р Мустафа Хаджи поздрави мюсюлманите с настъпващия празник, като отбеляза, че курбанът освен религиозно, има и социално измерение, защото събира хората на едно място. "Байрам е време, когато хората, освен, че извършват добрини, правят и равносметка, какво са пропуснали, какво са постигнали и дали трябва да променят начина си на живот", добави той.

През 2026 г. мюсюлманският празник започва на 26 май (вторник) и приключва вечерта на 30 май (събота).

Името на празника идва от това, че на него се колят едър и дребен рогат добитък, които се принасят в жертва като курбани. В България е познат с името Коч байрам.

Днес е денят Арефе, който по традиция предшества Курбан байрам. Мюсюлманите отдават почит на починалите си близки, като посещават гробищата. Жените месят тесто, от което се правят мекици, и ги раздават на близки и съседи, независимо от религията и вярата им.

Смисълът на този ден се обуславя и от факта, че се подготвя жертвеното животно, което на следващия ден, когато е Курбан байрам, ще бъде принесено като израз на благодарност към Всевишния. Много важно е животното – овца, коч, коза, крава, теле или камила – да бъде здраво.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com