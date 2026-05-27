Крум Зарков с предупреждение за бюджета и данъците

„Процесите в страната в последните години се управляват конюнктурно, на парче според кризите – наводнение, високи цени, престъпност. Проблемите, които ще ни връхлитат, ще изискват по‑кардинални промени на системите, които ги обуславят. Това изисква идеологическа яснота. Да дадем време на това правителство да покаже своята.“. Това заяви в ефира на Bulgaria ON AIR председателят на НС на БСП Крум Зарков. Той припомни, че в кампанията такава не е била показана, освен от БСП, и изрази надежда да има осъзнаване, че идеологията означава цел и яснота и подрежда действията на едно правителство, така че те да са последователни, а не хаотични. Според него без това ще продължаваме да се въртим в кръг.

Попитан за т.н. публични тайни в правосъдието и в МВР, Зарков обясни, че те периодично биват оповестявани от министри и журналисти. „Въпросът е какво следва, след като ги разберем? Какво стана, след като видяхме на живо канапето на Петьо Еврото? Какво следва, след като министър Демерджиев казва, че полицаи, вместо да гонят престъпници, ги укриват?“, попита той.

Социалистът наблегна, че самото обвинение срещу Петьо Петров – Еврото е било повдигнато така, че да е ясно как ще свърши. Той припомни и че случаят е започнал не с разкритие на институции, а от неправителствена организация. „Няма да напреднем по случая, докато не стане ясно кой е седял на това канапе, кой е бил неговият политически опекун.“, категоричен бе председателят на левицата. По думите му и оставките, както и събитията, които предстоят, са плод на един бунт, на обществено недоволство. Зарков изрази благодарност към хората, които са непримирими към случващото се, защото само по този начин може да се изчисти съдебната система.

Социалистът подчерта, че не е важно само кой ще бъде главният прокурор, а и кога ще бъде избран: „Тази фигура ще е важна и трябва да се постави във времеви план, защото не е добре да се бави прекалено. Изборът му през септември би бил успех.“.

Крум Зарков подчерта, че трябва да има разбиране в новото мнозинство за това какво правят хората от политическата квота във ВСС – те не представляват партията, която ги е изпратила, а трябва да са там на базата на своя личен авторитет. „Само така те ще могат да внесат въздух в една система, която има навик да се капсулира. Дали има това разбиране ще видим – по кандидатите ще ги познаете.“, каза още той. По думите му, каквито и реформи да се правят, няма да успеят само с изменение на текстове, а трябва и почтеност и правосъзнание.

Попитан за промените в КЗК и КЗП, Зарков заяви, че според него едва ли ще доведат до намаляване на цените. „Идеята е да се увеличат правомощията на тези институции, за да могат те да контролират по‑добре пазара. Цялата система у нас обаче, която води до този начин на формиране на цените и монополни ситуации, трябва да бъде погледната в цялост и да бъде променена системно.“, каза той и допълни, че има риск да започнат да наричат КЗП и КЗК бухалки.

По отношение на храните, Зарков коментира: „Без законови мерки, които да позволят на българските производители да се кооперират по начин, по който да имат тежест пред тези, с които работят за дистрибутиране на тяхната стока, не ни чака нищо добро. Ще останем затворени в тази парадоксална система, в която българският производител е смачкан от изкупната цена, която стига под себестойност, а потребителите купуват тази стока на многократно по‑висока цена.“.

На въпрос за предстоящия бюджет, председателят на БСП заяви, че той се очертава труден. По думите му очевидно кризата не позволява драстични рязания на разходи, оправдано не се посреща добре и говоренето за съкращения, а правителството само е казало, че няма да пипа данъците. „Сметката не излиза. Очевидно ще се теглят дългове, което обаче ще доведе до вдигане на данъци.“, заключи Крум Зарков.

