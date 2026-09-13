Новата власт получава силен старт и връща надеждите на страната
Оптимистите за бъдещето на България вече са 52%, а кабинетът започва мандата си с 45% положителна оценка
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Оптимистите за бъдещето на България вече са 52%, а кабинетът започва мандата си с 45% положителна оценка
43 процента от жителите на планетата са оптимистично настроени за наближаващата 2021 г
В края на 2019 г. 32% от анкетираните българи очакват 2020 г. да е по-добра от 2019 г. 22% – по-лоша, а 34% – същата
2019 г. беше добра за макроикономическите показатели на България, твърдят от БТПП
68% от жителите на Румъния са съгласни да приемат еврото. Това показват данните от последния Евробарометър, цитирани от изданието "Ромения инсайдър"....
Наръчник на оптимиста Всички сме имали от онези дни, в които сякаш целият свят върви наопаки. Разливаме кафе върху току-що изпраната си риза, за секу...
Спомените от детството прогонват тъгата
Брюксел. Почти половината (47%) българи смятат, че нещата в Европейския съюз вървят в правилната посока. С този процент България е на първо място сред...
София. През януари 2014 г. бизнес климатът сериозно се подобрява спрямо декември. Но по-важното е, че това се дължи на по-благоприятните мнения на сто...
Фирмите разчитат на европарите, за да изплуват
Вашингтон. Преговорите показаха признаци, че е възможно фискалната криза да бъде разрешена преди 17 октомври, когато се очаква САЩ да изпадне във фали...
София. "Оптимист съм за квалификациите, въпреки че ще е много трудно", каза вицепрезидентът на БФС Йордан Лечков, преди националният ни отбор по футбо...
Мениджърите ни вярват, че ще измъкнат компаниите от кризата