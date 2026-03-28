Нов удар по петрола! Напрежението се пренася и в Червено море

Атаките срещу търговски кораби в Близкия изток този месец практически затвориха жизненоважния Ормузки проток за танкерите, разтърсвайки петролния пазар и принуждавайки производителите да търсят алтернативни маршрути. Саудитска Арабия вече пренасочва милиони барели суров петрол към Червено море, но нови заплахи поставят под въпрос и тази възможност. Иран предупреди, че американски военноморски обекти в региона могат да се превърнат в мишена. Анализатори предупреждават пред Си Ен Ен, че при ескалация цените на петрола могат да скочат рязко.

Алтернативният маршрут през Червено море

Една от малкото алтернативи на Ормузкия проток преминава през Червено море. Саудитският гигант Saudi Aramco обяви, че ще пренасочи значителни количества суров петрол, които обичайно се товарят в Персийския залив, чрез тръбопровод до западното пристанище Янбу на брега на Червено море. Данни на компанията за анализи Kpler показват, че дневните товарения в Янбу вече са се увеличили повече от два пъти спрямо средните стойности за миналата година.

Иранските предупреждения и новата заплаха

Но и този маршрут започва да изглежда несигурен. В понеделник Иран определи американските военноморски съоръжения в Червено море като „потенциални цели“. „Присъствието на самолетоносача „Джералд форд“ в Червено море се счита за заплаха за Иран“, заяви обединеното военно командване на страната, цитирано от полуофициалната агенция Фарс. „Следователно логистичните и обслужващите центрове, подкрепящи тази военноморска група в Червено море, ще бъдат разглеждани като потенциални цели от въоръжените сили на Иран“, посочват от там.

Регион с натрупано напрежение

Още преди настоящият конфликт да избухне на 28 февруари, регионът не бе стабилен. „Червено море не е точно бастион на геополитическа стабилност“, коментира пред Си Ен Ен Дейвид Оксли, главен икономист за климата и суровините в Capital Economics. Още в края на 2023 г. подкрепяните от Иран хуси започнаха атаки срещу кораби в отговор на войната между Израел и Хамас, което принуди много компании да пренасочат плавателните си съдове около южния край на Африка - с по-дълги маршрути и по-високи разходи за гориво, застраховки и екипажи.

Настоящият конфликт и „продължаващата враждебна позиция на хусите към търговското корабоплаване“ означават, че нивото на заплаха в Червено море остава „съществено“, предупреди британският Център за морски търговски операции. „Групата запазва както способността, така и доказаното намерение да извършва морски атаки в региона“, се казва в съобщението.

Израелски източник също заяви, че има индикации, че бойците може да извършат атаки срещу Израел - нещо, което досега не се е случвало от началото на войната.

Рискът за петрола и ценовият натиск

Капацитетът на саудитския тръбопровод изток-запад достига до 7 млн. барела на ден, което частично компенсира около 15 млн. барела дневно, които обичайно преминават през Ормузкия проток. Но ново избухване на насилие в Червено море може да блокира и тези пренасочени потоци, предупреждават анализатори.

Ако танкерите със саудитски петрол бъдат атакувани, „мисля, че тогава ще видим съществен скок в цените на петрола“, казва Навийн Дас, старши анализатор в Kpler. „Защото това по същество сигнализира на пазара, че всички възможни маршрути за износ са под прицел… Няма изход“, признава той.

Дейвид Оксли от Capital Economics допълва, че при сценарий, в който доставките бъдат „напълно блокирани“, цената на сорта Брент може да се повиши до между 130 и 150 долара за барел при сегашни нива около 100 долара. Продължително задържане на високи цени би оказало натиск върху глобалната икономика, като повиши цените на широк спектър стоки - от самолетни билети до хранителни продукти.

Контейнерният транспорт вече се пренасочва

За разлика от петрола, ефектът върху контейнерния транспорт засега е по-ограничен. Около 90% от капацитета, който преди е преминавал през Червено море, вече е пренасочен около нос Добра надежда (Южна Африка).

В началото на януари датският гигант Maersk обяви, че възобновява част от трафика през Червено море, определяйки маршрута като „най-бързия, най-устойчивия и най-ефективния“ между Азия и Европа. До началото на март обаче компанията отново спря преминаванията заради рисковете за сигурността.

„Настоящата ситуация върна назад графика за пълно възстановяване на морския трафик през Червено море“, заяви Джуда Ливайн от логистичната компания Freightos. Други посочват, че много компании вероятно ще избягват региона до края на годината, тъй като разходите за застраховки са се увеличили значително.

