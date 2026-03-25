Иран плаши с блокада на втори проток. Напрежението расте

Иран нагнети напрежението, като заплаши да блокира втори ключов проток. Техеран може да отвори нов фронт в Баб ел Мандебския проток, ако бъдат извършени сухопътни атаки на територията на континентален Иран или на островите му, съобщи полуофициалната иранска агенция Тасним, позовавайки се на ирански военен представител.

Баб ел-Мандеб (на арабски "врата на сълзите/порта на плача") е в югоизточния край на Червено море, който го свързва с Аденския залив на Арабско море и с Индийския океан. Североизточният му бряг е част от територията на Йемен, а югозападният е поделен между Еритрея и Джибути.

Подкрепяните от Ислямската република йеменски хуси преди извършваха атаки в района, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Всяка сухопътна операция срещу ирански острови или друга територия на страната, както и военноморски действия в Персийския залив или Оманско море, ще срещнат ответни мерки, заяви военният представител.

Той подчерта стратегическото значение на Баб ел Мандебския проток, заявявайки, че Иран има "волята и способността" да създаде сериозна заплаха там, и предупреди, че опити за решаване на кризата в Ормузкия проток чрез "неразумни мерки" могат да доведат до нови проблеми.

"Ако американците се опитат да решат въпроса с Ормузкия проток чрез прибързани действия, трябва да внимават да не добавят още един стратегически пролив към списъка си с проблеми", каза представителят.

