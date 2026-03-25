Свят

Напрежение. Иран предупреди САЩ да не прави това

Не изпитвайте решимостта ни да защитаваме страната си, казаха от Техеран

Напрежение. Иран предупреди САЩ да не прави това
25 мар 26 | 13:15
1913
Агенция Стандарт

Техеран предупреди САЩ да не разполагат сухопътни войски в Иран, предаде ДПА, като отбеляза, че това става на фона на различни съобщения, според които Вашингтон изпраща все повече сили в района на Персийския залив.

"Ние следим отблизо всички движения на САЩ в региона, особено разполагането на войски", написа председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф в "Екс". "Не изпитвайте решимостта ни да защитаваме страната си", каза Галибаф, който е бивш генерал.

Коментарите му идват на фона на медийни съобщения, според които правителството на САЩ е наредило разполагането на хиляди войници от 82-а въздушно-десантна дивизия в Близкия изток. Има слухове за евентуална инвазия на иранския остров Харг - най-важният експортен терминал за ирански петрол в Персийския залив, пише БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Коментирай