Напрежение. Иран предупреди САЩ да не прави това

Техеран предупреди САЩ да не разполагат сухопътни войски в Иран, предаде ДПА, като отбеляза, че това става на фона на различни съобщения, според които Вашингтон изпраща все повече сили в района на Персийския залив.

"Ние следим отблизо всички движения на САЩ в региона, особено разполагането на войски", написа председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф в "Екс". "Не изпитвайте решимостта ни да защитаваме страната си", каза Галибаф, който е бивш генерал.

Коментарите му идват на фона на медийни съобщения, според които правителството на САЩ е наредило разполагането на хиляди войници от 82-а въздушно-десантна дивизия в Близкия изток. Има слухове за евентуална инвазия на иранския остров Харг - най-важният експортен терминал за ирански петрол в Персийския залив, пише БТА.

