Тръмп с най-тежка закана към Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да „отприщи ад“ върху Иран, ако Техеран не приеме споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток, предупреди Белият дом.

„Ако Иран не приеме реалността на настоящия момент, ако не разбере, че е бил победен военно и ще продължи да бъде, президентът Тръмп ще се погрижи да бъде ударен по-силно, отколкото някога е бил“, заяви прессекретарят Каролайн Ливит.

„Президентът Тръмп не блъфира и е готов да отприщи ад. Иран не трябва да допусне отново грешка в преценката си“, добави тя.

