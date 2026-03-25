Иран с 5 условия за край на войната

Пет са условията на Иран да спре да воюва срещу САЩ и Израел. Това съобщават ирански медии, като тяхната информация в голяма степен съвпада с тази на The Wall Street Journal от преди малко над едно денонощие.

Иранските условия са:

Пълно спиране на "агресията и убийствата" от страна на врага.

Конкретни гаранции, че няма пак да има война срещу Иран.

Гарантирани и ясно определени военни репарации.

Край на войната на всички фронтове, включително срещу "всички групи на съпротива" в Близкия изток т.е. "Хизбула", "Хамас", шиитските милиции в Ирак, хутите.

Международно признание и гаранции за суверенната власт на Иран над Ормузкия проток.

На този фон, говорителят на катарското външно министерство Маджид ал-Ансари отправи послание - Иран е в Близкия изток от хилядолетия, тоталното му унищожение е немислимо. Никой не може да изтрие една нация и държава, никой политик няма право на такова нещо. Катар и Иран са съседи и ще трябва да намерят начин да поддържат добри отношения и ще успеят. Настоящето е труден момент, от който ще намерим изход, увери катарският говорител, като подчерта, че сега Иран не показва добросъседство, но не може политическото да надделее над братските и добросъседски отношения между двете държави.

Пред Генералните кортеси (испанския парламент), премиерът на Испания Педро Санчес заяви, че светът е изправен пред много по-опасен сценарий от войната в Ирак, която Санчес изрично определи също за незаконна. Според него Иран е прекарал 40 години в подготовка за такава война и се е превърнал в пълноценна военна сила. Санчес подчерта, че Иран е страна с голямо население и значително влияние върху световната икономика, с въоръжени сили, по-големи от тези на Германия, Франция и Италия взети заедно, и напреднали технологии. Това включва балистични ракети с голям обсег, включително такива с 4000 километра обхват, и контрол над стратегически точки като Ормузкия проток.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com