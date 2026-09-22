Бърнам и Тръмп лице в лице за първи път. Украйна и ИИ в центъра

Британският премиер Анди Бърнам пристигна в Ню Йорк за първата си среща лице в лице с президента на САЩ Доналд Тръмп - разговор, който идва на фона на войната в Украйна, кризите в Близкия изток и все по-голямата надпревара в изкуствения интелект. Двамата ще разговарят в кулоарите на Общото събрание на ООН, а Лондон ще използва срещата и за старта на ново партньорство със САЩ в областта на отбранителния ИИ и автономните системи.

От критиките към прагматизма

Срещата има и силен политически подтекст. Бърнам неведнъж е отправял остри критики към Тръмп в миналото, включително след щурма на Капитолия през януари 2021 г. Сега обаче като министър-председател той подчертава значението на отношенията между двете държави.

По време на полета за Ню Йорк Бърнам заяви пред журналисти, че може да се довери на американския президент и че специалните отношения между Великобритания и САЩ остават силни. „Когато постъпиш на тази работа, осъзнаваш колко дълбоки са тези отношения. Вярваме на нашите съюзници“, каза той.

Бърнам възприема по-прагматичен подход към Тръмп - готовност за сътрудничество там, където интересите съвпадат, но и за открито несъгласие, когато британското правителство смята, че националният интерес го изисква. Двамата вече са разговаряли поне два пъти по телефона след встъпването на Бърнам в длъжност.

Украйна и Близкият изток на масата

Една от водещите теми ще бъде войната в Украйна. В последния им телефонен разговор Бърнам и Тръмп са обсъдили усилията за прекратяване на огъня, като британският премиер е потвърдил подкрепата на Лондон за Киев и за американските дипломатически инициативи. Бърнам вече призова съюзниците да осигурят повече средства за противовъздушна отбрана на Украйна, включително ракети за системите „Пейтриът“.

Очаква се двамата да говорят и за Близкия изток, включително сигурността на морските маршрути и последиците от регионалните конфликти върху цените на енергията. Асошиейтед прес посочва, че сред британските приоритети са възстановяването на нормалното корабоплаване през ключовите маршрути и дипломатическите усилия за намаляване на напрежението.

Нов съюз за изкуствения интелект

Другата голяма тема е технологията. В първата си реч пред Общото събрание на ООН Бърнам ще постави акцент върху възможностите и рисковете, които носи изкуственият интелект. Лондон и Вашингтон ще обявят начало на съвместна работа между британската Defence Rapid AI Delivery Taskforce и американската служба, отговаряща за цифровите технологии и изкуствения интелект в отбраната.

Целта е ускорено разработване на надеждни и съвместими AI системи, които да подпомагат възпирането, откриването на заплахи и защитата на критичната национална инфраструктура. Великобритания ще настоява и за по-широко международно сътрудничество, което едновременно да използва икономическите възможности на технологията и да ограничава рисковете от нея.

Така първата среща Бърнам-Тръмп ще започне с очевидни политически различия от миналото, но и с няколко конкретни области, в които Лондон и Вашингтон търсят обща линия. Украйна, сигурността в Близкия изток и новото партньорство за изкуствен интелект ще покажат доколко двамата могат да превърнат досегашните телефонни разговори в работещи отношения на най-високо равнище.