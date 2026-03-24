Мълния от Иран. Решението на Моджтаба Хаменей ОБНОВЕНА

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменеи се е съгласил да започне преговори със Съединените щати и да се стреми към потенциална сделка, съобщава "Ал Арабия"

Това е сигнал за възможно отваряне на дипломатическите връзки на фона на продължаващия конфликт.

Развитието идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран са провели разговори през последния ден, които са довели до "основни точки на споразумение".

Вчера американският лидер съобщи, че дискусиите са започнали в неделя и се очаква да продължат, което ще повдигне възможността за краткосрочно споразумение за прекратяване на войната.

Той обяви решението си да отложи въздушните удари по иранските електроцентрали с пет дни на фона на скорошни "продуктивни разговори" между двете страни и добави, че пратеникът му за Близкия изток Стив Уиткоф и неговият зет и близък помощник Джаред Къшнър са участвали в разговорите с иранските представители.

Иранският външен министър Абас Арагчи е уведомил Уиткоф, че аятолах Моджтаба Хаменеи му е дал своето "съгласие и благословия" да се съгласи на сделка с Вашингтон, ако условията на Техеран относно ядрения му статут бъдат изпълнени.

Според запознати с въпроса, съобщението е било предадено по време на неотдавнашния таен разговор на Арагчи с Уиткоф и Къшнър. Преди това Арагчи е твърдял, че последният му контакт с Уиткоф е бил преди САЩ и Израел да започнат военна кампания срещу Иран.

Председателят на парламента на Иран Мохамад Багер Калибаф заема все по-централна роля в момент, в който американо-израелските удари елиминират политическото ръководство на Ислямската република, поради което той става все по-важна фигура в един решителен момент.

Калибаф отдавна е смятан за протеже на Хаменей и за доверен човек на сина му Моджтаба, който бе избран за приемник на аятолаха на поста върховен лидер. Председателят на парламента е сред най-силните гласове на съпротивата срещу Израел и САЩ и обеща отмъщение за тяхната атака срещу Иран.

