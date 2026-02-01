Зимата в САЩ и Канада: десетки загинали от измръзване

Десетки са вече жертвите от арктическия студ, който окупира Канада и достигна до южните части на Съединените американски щати. Десетки хиляди полети бяха отменени, а милиони американци останаха в домовете си по препоръка на държавните органи.

Най-малко 87 са жертвите в САЩ от началото на снежната буря, съобщава Bulgaria ON AIR.

Сняг и ураганни ветрове

Националната метеорологична служба в Нюпорт, Северна Каролина, предупреди жителите за пориви на вятъра до 105 км/ч. Очаква се бурята да достигне Южна Флорида до неделя сутринта.

Рекордно ниски температури се очакват в горната част на долината на Охайо и в средноатлантическия регион. Синоптиците смятат, че температурите под нулата ще се задържат в източната част на Съединените щати до следващата седмица.

НАСА бе принудена да отложи старта на първата пилотирана мисия около Луната от програмата "Артемис 2", а в засегнатите райони на САЩ и Канада беше наблюдаван рядък феномен – поради рязкото застудяване, дървета буквално експлоадираха.

