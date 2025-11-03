Орбан скочи на Украйна! Тежко обвинение

Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан заяви, че е наредил да се разследва кибератака срещу основната партия в страната "Тиса".

Той обяви това във видеоклип, публикуван на личната му страница във Фейсбук.

Орбан нарече кибератаката срещу мобилното приложение "Тиса" скандал, който "разтърси унгарското общество".

Той добави, че е събрал служители, отговорни за националната сигурност, и въз основа на анализа на базата данни е установено, че "лица от Украйна също са участвали в обработката на данните".

Според унгарския премиер данните, попаднали в ръцете на украинци, "представляват сериозна заплаха за националната сигурност", поради което той е наредил незабавно разследване на обстоятелствата по случая.

Лидерът на "Тиса" Петер Мадяр заяви, че кибератаката е била насочена към проваляне на предварителните избори на партията, които е трябвало да се проведат чрез мобилно приложение.

По думите му, въпреки инцидента, гласуването ще се състои, но ще бъде осъществено чрез друг уебсайт.

За масовото изтичане на лични данни на политическата сила беше съобщено първо от унгарски проправителствени медии.

Те твърдят, че данните на 200 000 потребители на мобилното приложение "Тиса" са били публикувани онлайн, включително и домашните им адреси.

Базата данни е била достъпна онлайн само за кратко време, след което е била премахната, предаде "Фокус".

В неделя унгарските проправителствени медии съобщиха, че в интернет се е появила база данни, свързана с партията "Тиса", съдържаща имената, имейл адресите и други данни на около 200 000 души.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com