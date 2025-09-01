Даниел Митов с последни данни за самолета на Урсула фон дер Лайен

Уведомени сме за проблема веднага. По линия на МВР задачата ни беше да проверим от страна на ГДБОП, отдела по киберпрестъпност дали не става въпрос за кибератака. Така вътрешният министър Даниел Митов коментира в студиото на предаването "Интервюто" на БНТ инцидента със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

"С категоричност можем да кажем, че това не е случая, не става въпрос за кибератака. Оттук нататък ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с това да извършат оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането на истината такава, каквато е", поясни Митов.

По думите му, от началото на войната в Украйна през 2022 г. такъв тип заглушавания на GPS системите на полетите в определени региони, които са в близост до конфликта, се случват постоянно.

"Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има дори протокол по този въпрос, когато се стигне до подобен тип заглушаване има инструментална система за кацане по прибори, така че да може да бъде извършено кацането безопасно и в съответствие с дадените протоколи. Може да става въпрос точно за това. Естествено другите институции, които имат отговорност по тази тема, ще си свършат работата и ще уведомят както обществото, българското общество, така и Европейската комисия", уточни вътрешният министър.

Москва отрече официално да има намеса в този инцидент.

"Москва отричаше, че има руски войски в Крим. Така че изобщо какво говори Руската федерация няма абсолютно никакво значение. Вече сме свикнали, че оттам не можем да получаваме достоверна информация. Ние трябва да си проверим какво точно се случва", посочи Митов.

Според него, това че цяла Европа и не само Европа, Съедините щати, Запада като цяло, са подложени на хибридни атаки е факт от много години.

В България има вече създадени някакви инструменти, но мисля, че е редно те да бъдат малко по-фокусирани. Затова преди няколко дни обявихме, че ще създадем специализирана оперативна група по модела на ФБР, така наречените Task Force, за борба срещу прането на пари, което разбира се е една от първите и най-важни задачи на това правителство, защото трябва да излезем от този сив списък, в който ни вкараха правителства през тези 4 години на безвремие", обясни министърът.

Тази специализирана оперативна група ще включва и други институции като митниците, НАП, ДАНС, прокуратурата, както и две главни дирекции на Министерството на вътрешните работи - ГДНП и ГДБОБ.

"Така можем да говорим и с нашите международни партньори за това да създадем специализирана оперативна група за борба с хибридните заплахи. Но това, естествено, ще е много по-тежка задача, защото дефиницията на хибридни заплахи е много широка. Тя може да включва както инструментализирането на миграционните потоци, така и дезинформацията, така и киберзаплахите, така и много други елементи. За това тук трябва да се прецизира много внимателно върху какво точно ще се фокусира една такава специализирана оперативна група, но ние сме твърдо решени да създадем такава, като разбира се, заедно с нашите партньори, трябва да обмислим много добре, какъв да е нейният фокус", добави Даниел Митов.

