Първи арест за драмата на европейските летища

Британската Национална агенция за борба с престъпността съобщи, че е арестуван човек във връзка с кибератаката, която причини дни наред смущения на няколко европейски летища, включително "Хийтроу".

Би Би Си съобщи, че 40-годишен мъж е арестуван в Западен Съсекс "като част от разследване на киберинцидента", засягащ американската компания "Колинс Аероспейс", чийто предмет на дейност е в сферата на аерокосмическите технологии.

Има стотици закъснения на полети, след като софтуерът за регистрация на багаж, използван от няколко авиокомпании, се е повредил, като се е наложило засегнатите летища да качват пътници, използвайки химикал и хартия.

"Въпреки че този арест е положителна стъпка, разследването на инцидента е в ранен етап и продължава", каза Пол Фостър, ръководител на националното звено за киберпрестъпления на Националната агенция за борба с престъпността.

"Колинс Аероспейс" продължава да изпитва трудности с възстановяването на софтуера за регистрация онлайн. Би Би Си отбеляза, че американската фирма не е определила срок за това кога ще бъде готова и призовава наземните оператори и авиокомпаниите да планират поне още една седмица ръчно обработване, пише БНР.

На летище "Хийтроу" на терминалите е разположен допълнителен персонал, който да помага на пътниците и операторите по регистрацията, но полетите все още имат закъснения.

