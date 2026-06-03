Те източват милиони евро от джобовете ни. Ето как

Мащабен криминален взрив в дигиталното пространство буквално източва капиталите на родната икономика. Българските компании масово стават жертва на брутални киберизмами, при които всяка седмица безследно изчезват милиони евро. Шокиращите данни бяха изнесени от пресцентъра на Българското национално радио, позовавайки се на официално изявление на комисар Светлин Лазаров, началник на отдел "Киберразузнаване" в ГДБОП. Според черната статистика у нас редовно се атакува бизнес кореспонденцията на фирми, като завлечените суми при единичен удар достигат колосалните между един и пет милиона евро.

Подменени сметки и хакнати пощи

Основното оръжие, с което международната мафия съсипва родния бизнес, остава подмяната на международни банкови сметки (IBAN) и директното компрометиране на фирмените имейли. Престъпниците действат изключително прецизно, като проникват в пощите на служителите и следят комуникацията с чуждестранни контрагенти. В точния момент те изпращат фалшива фактура с променен IBAN и парите на компанията заминават в непозната посока. Комисар Светлин Лазаров посочва, че ситуацията е извън контрол, като всяка седмица между три и четири български компании попадат в този безмилостен капан на дигиталните хищници.

Жесток удар по гражданите с фалшиви глоби от КАТ

Докато бизнесът губи милиони, обикновените потребители в страната са подложени на денонощен терор чрез фишинг атаки. В момента в интернет пространството масово се разпространяват измамни електронни съобщения за неплатени глоби към Пътна полиция. Хитрите писма имитират официални известия от КАТ и съдържат линкове, които целят светкавично източване на лични данни и изпразване на банкови карти. Хиляди българи рискуват да останат без пукната стотинка в сметките си, подведени от страха, че ще загубят шофьорските си книжки.

Глобална война: Международните служби разбиха бункера на хакерите

На фона на дигиталния хаос в България, на международно ниво правоприлагащите органи постигнаха безпрецедентен триумф с разбиването на специализираната информационна мрежа "Фърст Ви Пи Ен". Според данни от Европол платформата е предлагала на топ хакерите по света пълна анонимност и абсолютно сигурна среда за организиране на мащабни атаки с искане на откуп. Престъпният синдикат се е рекламирал нагло като дигитална услуга "без юрисдикция", недосегаема за закона.

При чудовищната съвместна операция, в която са участвали 18 държави, спецслужбите нанесоха смъртоносен удар по инфраструктурата на мрежата. Конфискувани са 33 ключови сървъра на територията на 27 държави и са идентифицирани над 500 активни потребители на престъпната платформа. Едновременно с това са извършени мащабни щурмове и претърсвания в десетки тайни локации, включително във Великобритания, Франция, Нидерландия и Швейцария, което бележи началото на тотална чистка в глобалния киберподземен свят.

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