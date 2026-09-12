Добра новина: „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ работят от днес
Добра новина за хилядите столичани, които ежедневно използват метрото. От днес метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ отново функционират и прие...
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Добра новина за хилядите столичани, които ежедневно използват метрото. От днес метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ отново функционират и прие...
Очаква се трасето да влезе в експлоатация до 1 август
Новите спирки, който ще бъдат пуснати са „Овча купел“, „Мизия“, „Овча Купел II“ и Горна баня
София. Столичният общински съвет ще гласува имената на новите станции на метрото, които все още се изграждат. Спирките по продължението на първия м...