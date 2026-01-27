Промяна с метрото в София. Хората си отдъхват

Идва голямо облекчение за столичани.

София се сдобива с 3 км ново метро и три метростанции през тази година, съобщава Столичната община във Facebook

През тази година софийското метро ще се разшири с нов 3-километров участък и три нови метростанции под бул. „Владимир Вазов“ в район „Подуяне“. Очаква се трасето да влезе в експлоатация до 1 август, уточняват от общината.

Участъкът е завършен на 93%, релсовият път е положен, а в момента се изпълняват довършителни дейности. Новите станции ще осигурят бърза и удобна връзка за над 45 хил. пътници между кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“, „Левски Г“ и западните части на града – „Овча купел“ 1 и 2 и „Горна баня“.

В момента София разполага с 52 км трасе и 47 метростанции, които обслужват ежедневно 470 хил. пътници. Разширението в „Подуяне“ е част от програмата за развитие на метрото, в рамките на която през 2026–2027 г. ще бъдат пуснати общо десет нови метростанции.

