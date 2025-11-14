БАБХ запечата нерегистриран обект на борса "Слатина"

Инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София–град извършиха проверка на обект, разположен на борса „Слатина“, по искане на Главна дирекция „Фискален контрол“ към Националната агенция за приходите (НАП).

В резултат на извършените проверки е установено, че фирмата, стопанисваща обекта, не е регистрирана като наемател на територията на борсата съгласно изискванията на Закона за храните (ЗХ).

Към момента на проверката в обекта са открити около 9 тона замразени храни, включително пилешки бутчета, свински джолан, свинско филе, и риба треска.

Установено е, че пилешките бутчета са с изтекъл срок на годност, а за останалите продукти липсва пълна и коректна документация, удостоверяваща произход и съответствие със законовите изисквания.

Поради липса на регистрация на обекта по ЗХ, същият е запечатан, а всички налични количества храни ще бъдат насочени за унищожаване под контрола на БАБХ.

Инспекторите на ОДБХ София–град продължават последващите проверки, включително по проследяване на доставчиците на установените пратки.

