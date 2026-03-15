Ертен Анисова поведе листата на ДПС в Добрич

Зам.-председателят на ДПС Ертен Анисова традиционно поведе листата на партията в Добрич. Тя и кандидат-депутатите на ДПС от региона регистрираха в ЦИК списъка за участие в изборите на 19 април. Листата включва утвърдени и уважавани експерти на ДПС.
Кандидати за народни представители от ДПС в 8-ми МИР Добрич:
1. Ертен Белгинова Анисова - юрист
2. Айхан Бейсим Апти - педагог
3. Вехлиджан Юсниева Ахмедова - учител
4. Икбал Илков Мариянов - фермер
5. Люцкан Петров Малджиев - икономист
6. Джанан Исмаил Исеин - кмет на с. Главанци
7. Адриан Николов Ялнъзов - икономист
8. Зоя Миткова Енчева-Самидин - учител
9. Мая Георгиева Колева - инженер
10. Илхан Юсеин Мюстеджеб - кмет на община Крушари
