Ертен Анисова поведе листата на ДПС в Добрич

Зам.-председателят на ДПС Ертен Анисова традиционно поведе листата на партията в Добрич. Тя и кандидат-депутатите на ДПС от региона регистрираха в ЦИК списъка за участие в изборите на 19 април. Листата включва утвърдени и уважавани експерти на ДПС.

Кандидати за народни представители от ДПС в 8-ми МИР Добрич:

1. Ертен Белгинова Анисова - юрист

2. Айхан Бейсим Апти - педагог

3. Вехлиджан Юсниева Ахмедова - учител

4. Икбал Илков Мариянов - фермер

5. Люцкан Петров Малджиев - икономист

6. Джанан Исмаил Исеин - кмет на с. Главанци

7. Адриан Николов Ялнъзов - икономист

8. Зоя Миткова Енчева-Самидин - учител

9. Мая Георгиева Колева - инженер

10. Илхан Юсеин Мюстеджеб - кмет на община Крушари

