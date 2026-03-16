Снегът се топи. Задава се голям проблем

Всяка година, когато снегът започне да се топи и пролетните дъждове се изсипват над страната, България си задава един и същ въпрос: готови ли сме за големите количества вода?

Снегът се топи, реките се пълнят

Реките се надигат, деретата се пълнят, а заедно с тях изплуват и проблемите, които сме оставили да се трупат с години - боклук в речните корита, незаконни сметища, затлачени канали, неподдържани диги.

Понякога само един силен дъжд е достатъчен, за да се превърне малкото дере в разрушителна стихия.

Спомените са още живи

Калната вълна, която помете квартал "Аспарухово" във Варна. Потопеният град Мизия, където хората гледаха как водата поглъща домовете им. Разрушените къщи в карловските села след пороите преди няколко години.

Всеки път след трагедията идват въпросите - можеше ли това да бъде предотвратено? И защо реакцията идва едва след като водата вече е взела своята цена?

Сега отново има предупреждение. Министерството на околната среда и водите нареди на кметовете спешно да проверят и да почистват реки и дерета – заради снеготопенето и очакваните пролетни валежи. Целта е да се намали рискът от наводнения, причинени от затлачени корита и незаконно изхвърлени отпадъци, пише БГНЕС.

