Блокират границите с Гърция! Стачка спира тирове и автомобили

Сериозни затруднения при преминаването през граничните пунктове на България се очакват заради стачни действия на гръцка територия, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция по данни към 6:00 часа. Ограниченията засягат както леките автомобили, така и тежкотоварния трафик, като ситуацията може да се променя динамично през деня.

От 12:00 часа днес се преустановява пропускането на тежкотоварни автомобили през граничния преход Промахон и в двете посоки за срок от 48 часа. Това на практика блокира основния маршрут за товарния трафик между България и Гърция. Още по-рано, от 09:00 часа, граничният преход „Кап. Петко войвода“ ще бъде напълно затворен за движение във всички посоки и за всички видове моторни превозни средства, включително леки коли, камиони и автобуси.

Причината е обявената 48-часова блокада от протестиращи гръцки земеделци, които планират да затворят ключови пътни артерии и гранични пунктове, включително с България, на 8 и 9 януари 2026 г. Това потвърди снощи и Министерство на външните работи, като призова българските граждани да следят актуалната обстановка преди пътуване.

На граничните пунктове с Република Северна Македония и Турция към момента трафикът остава нормален. Проблеми обаче има по северната и западната граница. В 00:30 часа на ГКПП-Връшка чука е получено уведомление от сръбската страна, че преминаването на товарни автомобили се спира заради лоши метеорологични условия и заледена пътна настилка.

Допълнителни усложнения има и по Дунав. На границата с Румъния фериботната линия Оряхово-Бекет временно преустанови работа в 04:00 часа заради силни пориви на вятъра. Фериботната платформа се намира на българска територия и няма яснота кога ще бъде възстановено обслужването.

Към всички тези затруднения се добавя и възобновеният от днес основен ремонт на Дунав мост при Русе, който допълнително ще забавя преминаването в района и ще натоварва алтернативните маршрути.

