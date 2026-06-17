Три столични квартала остават без вода за 12 часа

Три квартала на София ще останат без вода днес заради реконструкция на уличен водопровод по улица „Васил Стефанов“ в „Манастирски ливади - изток“, съобщиха от „Софийска вода“. Водоподаването ще бъде прекъснато от 09:00 до 21:00 часа. Засегнати ще бъдат части от „Манастирски ливади - изток“ и „Манастирски ливади - запад“, както и квартал „Гоце Делчев“.

В източната част на „Манастирски ливади“ спирането обхваща района между булевард „България“, Околовръстния път, улиците „Луи Айер“, „Флора“ и „Дреновичка река“ и булевард „Тодор Каблешков“.

В „Манастирски ливади - запад“ без вода ще бъде зоната между улица „Ралевица“, булевард „България“ и Околовръстния път. Прекъсването ще засегне и клиентите на дружеството в целия квартал „Гоце Делчев“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски. Те ще бъдат разположени в „Манастирски ливади“ на кръстовището на улиците „Васил Стефанов“ и „Спас Соколов“, както и в „Гоце Делчев“ на улица „Костенски водопад“ при пресечката с улица „Георги Измирлиев“.

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