Готвят европейски шамар за Благомир Коцев заради Баба Алино
Собственици предупреждават, че могат да сезират европейски институции и международни организации, ако натискът продължи без решение
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Собственици предупреждават, че могат да сезират европейски институции и международни организации, ако натискът продължи без решение
Аварии през няколко дни, слабо налягане и десетки туби по терасите изкараха жители на протест
Ако ремонтът продължи повече от 12 часа, ще бъде осигурена водоноска
Реконструкция на уличен водопровод спира водоснабдяването в части от „Манастирски ливади“ и целия квартал „Гоце Делчев“
Ремонт на водопровод ще остави без вода жилища, училище и детска градина
Вода няма да има от 09:30 до 21:30 часа за клиентите на „Софийска вода“
От 23:00 часа на 29 август 2016г. (понеделник) до 6:00 часа на 30 август 2016 г. (вторник) във връзка с провеждане на тест за нулево налягане в кв....
За две седмици се спира движението през нощта по част от бул. "Цариградско шосе" в София. От днес до 5 септември забраняват влизането в локалното плат...
Части от София ще останат без вода на 23 август 2016 г. (вторник). Това съобщиха от пресцентъра на "Софийска вода". Във връзка с изпълнение на инвес...
На 18 август 2016 г. (четвъртък), във връзка с изпълнение на инвестиционен проект за реконструкция на уличен водопровод на ул. „Крум Кюлявков" жк. „Д...
Части от София ще останат без вода на 16 август 2016 г. (вторник). Причината е подмяна на сградни водопроводни отклонения на ул. „Царичина", кв. „Ред...
Половин София ще остане без топла вода от 13 до 15 август. Причината е ремонт на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз" ЕАД, съобщиха от пресцентъра...
На 3 август 2016 г. (сряда), във връзка с изпълнение на инвестиционен проект за подмяна на уличен водопровод на ул. „Крум Кюлявков" жк. „Дианабад"...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата в сряда. Вижте къде: На 20 юли 2016 г. (сряда), във връзка с ремонт...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата в понеделник. Вижте къде: На 18 юли 2016 г. (понеделник), във връ...
В близо десет столични квартала няма да има вода днес, съобщиха от пресцентъра на "Софийска вода". Прекъсването е във връзка с реконструкция на уличе...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата на 1 юли. Вижте къде: На 01 юли 2016г (петък), във връзка с подмян...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата в петък. Вижте къде: На 10 юни 2016 г. (петък), във връзка с подм...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата на 1 юни, сряда. Вижте къде: На 1 юни 2016 г. (сряда), във връзка...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата във вторник. Вижте къде: На 31 май 2016 г. (вторник), във връзка съ...