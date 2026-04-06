Спират водата в голям квартал на София заради ремонт на 7 април

„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в част от ж.к. „Дианабад“ на 7 април заради реконструкция на уличен водопровод по ул. „Буенос Айрес“. Спирането ще бъде в часовия диапазон от 10:00 до 21:30 часа и ще засегне клиенти в няколко ключови участъка на квартала, съобщават от дружеството.

Без вода ще останат живеещите по ул. „Буенос Айрес“ в участъка от ул. „Апостол Карамитев“ до ул. „Никола Габровски“, както и по ул. „Апостол Карамитев“ между ул. „Никола Габровски“ и ул. „Буенос Айрес“. Засегнат ще бъде и районът по ул. „Никола Габровски“ от ул. „Тинтява“ до ул. „Буенос Айрес“, както и комплекс „Ловен парк“, 11 ОУ „Св. Пимен Зографски“, 15 ДКЦ и ОДЗ № 30 „Радецки“.

При евентуално удължаване на ремонтните дейности над 12 часа от дружеството ще осигурят алтернативно водоснабдяване чрез водоноска. Тя ще бъде разположена на ул. „Буенос Айрес“ на кръстовището с ул. „Никола Габровски“.

От „Софийска вода“ посочват, че ремонтът цели по-добро управление на водопроводната мрежа и ограничаване на бъдещи аварии и прекъсвания. Подобни дейности са част от усилията за подобряване на услугата в столицата.

Засегнатите граждани могат да получат допълнителна информация на телефон 0800 121 21 или чрез Виртуалния информационен център на дружеството, където се публикуват актуални данни за всички текущи дейности. Компанията се извинява за причиненото неудобство и напомня, че клиентите могат да се абонират за известия по електронна поща или чрез безплатни СМС съобщения за бъдещи спирания на водата.

