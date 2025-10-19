Лора Крумова изуми Камен Донев с разказа си

Лора Крумова разказа за учител, който пиел домаша ракия в час. Това разказа самата тя в предаването „На фокус“ по Нова телевизия. На гости и беше Камен Донев, с когото си припомниха ученическите години.

Имаше един по математика, пиеше домашна ракия учителя. Държеше бутилката и ми казва: Знаеш ли кога ще научиш математиката - като цъфне налъма в банята и се смееше, и удряше един гълток, разказа тя.

Камен Донев гостува в предаването й в навечерието на стотното си представление.

Значи, продължи тя, след като помоли от апаратната да пуснат снимка на плаката за това представление, ако човек погледне по-внимателно ще види, че това е нещо между Алберт Айнщайн и учителя му по металообработване от детството, и един персонаж, който се е показал от ракета на Илон Мъск.

Камен Донев пък разказа за свой преподавател в Механотехникума, който ги биел.

Той имаше суха ръка, обясни той и продължи: нали знаеш работягите имат такива ръце - напукани и все едно пипаш автомобилна гума..

Друг негов преподавател, той описа, като персонаж от филм на Копола: Пушеше, ама така, като все едно гледаш китайски учител в Шаолин. Не трепваше, но имаш чувството, че е застинал във времето и пространството.

Разказа и за трети, който го е учил на шофьорлък. Карах ГАЗ 53 А. Аз съм професионален шофьор и като минавахме покрай някои хубаво момиче, ми викаше: Свири, свири, и аз свиря, разказа Камен Донев.





