Лора Крумова изуми Камен Донев с разказа си
Той гостува в предаването й в навечерието на стотното си представление
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Той гостува в предаването й в навечерието на стотното си представление
Бивш депутат от ДБ обяви готовност да работи в кампанията му
Много скрита мръсна пяна излезе на повърхността, каза той
Две имена задължително ще завъртат преди всеки вот
Душата, любовта, смирението, добротата – всичко това отстъпва пред силата на оръжието, каза още той
Делото беше образувано през пролетта на миналата година
Появи се за първи път с нея на премиерата на своя филм "Уют“
В Софийския районен съд са образувани две дела във връзка с напрежението между Морфов и Василев
Той, Валери Йорданов и Лилия Абаджиева представят „Движение за култура”
Аз съм човек, който градя, каза актьорът
У нас е на почит да не си плащаш данъците, да си чалгаджия и да смяташ престъпника за герой, заяви той
Или излизаш и защитаваш родината, или си мекица и предавател, каза актьорът
Хората се страхуват от най-малкия дискомфорт, заяви актьорът
Не съм страхливец и мижитурка, за да гледам отстрани какво се случва тук, казва актьорът
Актьорът е пред премиера на лекция 3 от поредицата му „За народното творчество“
В българската политика няма изключителни хора, твърди актьорът режисьор
Гениалният актьор се връща в „Армията”
Театралът се обърна към нацията