Камен Донев стресна държавата. Скача ли наистина за президент?

Появи ли се Камен Донев в национален ефир, неминуемо получава един въпрос: Ще се кандидатира ли за президент. Така стана и днес в ефира на бТВ. Актьорът, чието име се върти от години, коментира надпреварата за президентския пост. Макар и с усмивка, той не изключи напълно такова развитие.

„Аз не съм роден да се занимавам с това“, каза Донев първоначално, като уточни, че често го спират на улицата с въпроса дали би станал президент.

Той подчерта, че вярва в призванието на човека и в дарбата, която му е дадена, като собствената му мисия е друга. Все пак в типичния си майтапчиски стил той се върна към темата за президентските избори: „Ако народът настоява… Ако много ме искат… Може и да стана президент.“

Шеговитото изявление бе представено в ефир като „новина“, с която Камен Донев „пръв се е включил в надпреварата за президентските избори“.

„Няма да е лесно с мен начело на държавата. Ще им стане много трудно на много хора“, предупреди актьорът, оставяйки отворена вратата за бъдещи изненади в политическата сцена.

Думите му предизвикаха светкавична реакция, съобщи "Марица". Бившият депутат от ДБ Димитър Найденов, бизнесмен от Бургас, веднага прегърна идеята.

"Историята познава двама много успешни президенти актьори. Роналд Рейгън е играл в уестърни преди да се включи в политиката. Зеленски пък беше комик, а се оказа много твърд президент", сподели Димитър Найденов във видео и обяви готовност да подкрепи Камен Донев.

