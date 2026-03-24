Карбовски отсече! Каза истината за Лора Крумова

Журналистът Мартин Карбовски отправи остри критики към организираните реакции в социалните мрежи, последвали неделния телевизионен сблъсък между лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов и водещата Лора Крумова.

Повод за острата му позиция станаха масово разпространявани колажи, генерирани с изкуствен интелект, които осмиват историческите тези на политика.

Според Карбовски, зад вълната от подигравки в интернет пространството не стои спонтанен хумор, а добре финансирана и координирана структура, която той определя като "Кибер партия". Журналистът твърди, че изработката на подобни дигитални материали изисква сериозен финансов ресурс и мобилизация на специализирани екипи.

" Този ей ай колаж струва доста пари и време, за него е нужна и организация и активация на мозъчни тръстове. Това са групи за подривна дейност, чието име никой не смее да назове ", написа Мартин Карбовски в личния си профил в социалните мрежи.

Той определи телевизионната водеща Лора Крумова просто като "млечен зъб" в една много по-голяма информационна машина, която по думите му цели подмяната на националната памет и се храни от чуждо финансиране.

В коментара си публицистът критикува безпощадно инертността на българите, които според него наблюдават безучастно как родната история се пренаписва. Той сравни абдикацията от историческата истина с изоставянето на отглеждането на собствените деца.

" Вие оставяте това да се случва - защото сте инертни, мързеливи и свадливи да видите огромния си общ проблем. А той е, че в новите медии има само една гледна точка и тя е анти-българска ", заяви категорично журналистът.

Публикацията на Карбовски е придружена и от анонс за нов документален филм, който се разпространява в неговата платформа Patreon.

Продукцията, подготвяна от август миналата година, има за цел да освети механизмите на работа и финансирането на въпросните дигитални структури, които моделират общественото мнение у нас. Журналистът задава риторичен въпрос кой ще надделее в тази информационна война – обикновеният българин или организациите, които целево "усвояват" българската история.

