Изненада в ефира на Нова. Нов водещ

Изненада в ефира на Нова.

Водещата на NOVA Лора Крумова мистериозно изчезна от ефир. Преди минути вместо нея, от екрана темите в предаването обяви продуцентът Симеон Белев.

Той обаче не обели и дума на какво се дължи причината за внезапната рокада.

Това не е първият път, в който водещата отсъства от ефир и се налага колегата й по спешност да сяда в стола й.

През ноември миналата година продуцентът седна в стола на Крумова след скандално интервю с Тошко Йорданов, в което двамата си размениха остри реплики.

Назад във времето се е случвало още няколко пъти бившият водещ от "България он Ер" да замества колежката си.

Затова и при днешната рокада най-вероятно причината да отсъствието на Лора Крумова не е сериозна и още следващата седмица тя ще се завърне в ефир.

