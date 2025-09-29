Рачков и Лора Крумова попариха Венета Райкова

Димитър Рачков и Лора Крумова неочаквано се пошегуваха в ефир за сметка на Венета Райкова.

Водещата на "На фокус" изненадващо заекна при представянето на своя гост. Това провокира Рачков да реагира светкавично с типичния си хумор, като осече: "Аз съм Зуека!".

Крумова не успя да се сдържи и избухна в смях. Малко по-късно актьорът реши да "върне топката" и да подразни водещата с нова шега: "Аз много те харесвам... Венета! Ще ми гледаш на ръка след предаването".

Лора отвърна подобаващо и също пусна иронична закачка - по адрес на Райкова, която от години е свързвана с духовни и езотерични теми: "Книгата ми за черната магия – другата неделя!".

