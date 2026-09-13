Невена Бозукова призна за Красимир Ванков
Тя не скрива, че дъщеря й от първия брак е преживяла най-тежко развода й
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Тя не скрива, че дъщеря й от първия брак е преживяла най-тежко развода й
Актрисата ще бъде откровена за най-тежките моменти в личния си живот
Невена Бозукова бе един от предателите в шоуто
Актрисата не се докосвала до кукли, а тичала с момчетата