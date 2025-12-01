Христо Пъдев стъписа всички в "Кой да знае?"

Актьорът Христо Пъдев направи неочаквано откровение в "Кой да знае?" по bTV.

Въпрос за 600 лева го върна към тежък личен момент от кариерата му. Заедно с партньорката си в играта Цветелина Цветкова той трябваше да отговори в какво се изразява парадоксът на Несбит.

Сред опциите беше твърдението, че хората спят повече, когато са под силен стрес - и именно това провокира Пъдев да сподели личната си история.

"Преди години репетирах моноспектакъл в Пловдив. Беше много трудно, авторът - жив наш класик - дойде на една репетиция... и аз рухнах. Буквално рухнах", призна актьорът.

"Отидох в квартирата, седнах и... заспах. Без да съм планирал. Събудих се чак на следващата сутрин. Никога не бях спал толкова."

Пъдев разказа, че спектакълът - "Великденско вино" - е бил едно от най-силните професионални преживявания в живота му.

След краткото премълчаване Цвети и Ицо все пак решиха да заложат на варианта с пушачите и познаха. Така дуетът увеличи сумата си до 900 лева и продължи напред в играта.

