Всичко за Безплатен Вход

Следете всички новини, анализи и коментари за Безплатен Вход. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Вход свободен за „Bansko Beat”

Вход свободен за „Bansko Beat”

Поради големия успех на „Бохеми фест" през изминалия уикенд община Банско взе решение да зарадва феновете и да пренесе и фестивала „Bansko Beat" на пл...

01 юли | 12:20
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Съкровища без пари за 3 март

Съкровища без пари за 3 март

Съкровища без пари ще гледат днес българите. Всички музеи са с вход свободен за националния празник.Съдбата на три офицерски фамилии, в които се оглеж...

03 март | 8:00
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Безплатен вход в НИМ на 6 май

Безплатен вход в НИМ на 6 май

"БЪЛГАРСКА АРМИЯ" с 50% намаление за всички свои представления през май София. Безплатен вход за посетители обяви Националният исторически музей. Той...

28 април | 9:51
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