За 1 юни: Безплатни музеи и концерти за децата. Честит празник, патиланци!
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Цял ден забавления
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В деня на народните будители 1-ви ноември, културните институти на Казанлък отварят своите врати за посетители безплатно
Напълно реставрираната и социализирана тракийска гробница ще работи всеки ден с вход свободен
Зоопаркът ще бъде отворен за посетители от 8 до 16 часа
Аквапаркът „Аквамания", във ваканционно селище Албена, отваря врати на 1 юни, съобщиха от комплекса, като добавят, че по повод празника на детето – 1...
Ден на отворените врати в Haциoнaлния вoeннoиcтopичecĸи мyзeй (HBИM). Той ще пocpeщнe cвoитe пoceтитeли в Деня на Храбростта и празника на Българската...
Гратис за посетители в мечия парк над Белица ще има до края на този месец. След това се въвежда платен вход – 6 лева за възрастни и 3 лева за деца. „...
От 27 до 30 декември Националният военноисторически музей ще работи със свободен вход за всички военнослужещи и техните семейства. Те ще могат да раз...
Безплатни посещения в Драматичен театър "Ст. Бъчваров" на постановката "Ревизор" по Гогол, кинопрожекция в кино "Арена" в Мол Варна - на филма "Мостът...
10 септември ще се превърне в истински празник за ценителите на арта - тогава търсачите на силни визуални усещания ще могат да влязат без пари в "Квад...
Поради големия успех на „Бохеми фест" през изминалия уикенд община Банско взе решение да зарадва феновете и да пренесе и фестивала „Bansko Beat" на пл...
Съкровища без пари ще гледат днес българите. Всички музеи са с вход свободен за националния празник.Съдбата на три офицерски фамилии, в които се оглеж...
Регионален исторически музей - Благоевград ще отвори вратите се навръх Националния празник на 3 март. Входът за всички посетители ще е безплатен. Целт...
Банско. Международният джаз фестивал в Банско ще се състои от 8 до 13 август за 17-и път. Зрители и фенове на джаз музиката ще могат да се насладят бе...
Пловдив. Посещението и разходката в Римския стадион в Пловдив ще бъде безплатно след като приключи последният етап от реконструкцията на древното съор...
София. Националният военноисторически музей (НВИМ) ще се включи в eвропейската инициатива „Нощ на музеите" за седма поредна година. На 17 май 2014 г....
София. Със специална празнична програма Националният военноисторически музей (НВИМ) ще посрещне своите посетители в Деня на храбростта и Празника на Б...
"БЪЛГАРСКА АРМИЯ" с 50% намаление за всички свои представления през май София. Безплатен вход за посетители обяви Националният исторически музей. Той...
Хасково. С уникална минерална вода могат да се къпят всички, които посетят Хасковските минерални бани до края на тази седмица. Кметът на Хаковските...