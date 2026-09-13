За 1 юни: Безплатни музеи и концерти за децата. Честит празник, патиланци!
Цял ден забавления
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Цял ден забавления
По информация на интернет потребител, гори автокъща с няколко халета
Безплатна бира, скара и музика с "Гъмзата брас шоу" ще оживят Северния парк в кв. "Надежда" от утре до 20 септември. Sofia Mezi е зрелищен фестивал на...
Проектът предвижда изграждане на обществена тоалетна