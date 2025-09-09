Голям пожар в София. Какво се случва

Голям пожар гори в района на столичния Северен парк, пише БЛИЦ.
Притеснени граждани пък споделят снимки в социалната мрежа, на които се виждат гъсти облаци черен дим, които се издигат към небето.
„Нещо е станало около парка мисля виждат се голям пожар и линейка отиде“, съобщава жена в социалната мрежа.
„Пожара е в парка, но децата не бяха сигурни кое точно гори“, споделя друга.
По информация на интернет потребител, гори автокъща с няколко халета.
Пак по непотвърдена информация, един човек е пострадал. Състоянието му не е много добро.
