За 1 юни: Безплатни музеи и концерти за децата. Честит празник, патиланци!
Цял ден забавления
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Цял ден забавления
Изложбата е подредена в Музеен център за съвременна история
Музейко е мястото, където всичко е за пипане Деца спасяват динозавърски яйца и летят със совалки Посещението на музей за много от децата е скучно за...
Детският научен център официално отваря врати през септември, но най-любопитните ще могат да надникнат още през август Детският научен център Музейко...