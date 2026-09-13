Инър Уийл клуб Стара Загора чества 25 години обществена дейност
Събитието се реализира със съдействието на Община Стара Загора
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Събитието се реализира със съдействието на Община Стара Загора
Голям празник вдигат във варненския зоопарк за първия рожден ден на трите лъвчета, които се родиха точно на 16 октомври миналата година. Бойко, Флоре...
Главата на църквата ни навършва 70 години, храмът "Св. Петка" в града става на 180 г. Негово Светейшество не иска подаръци, събират пари за ехограф в...
Футболната легенда Дейвид Бекъм подготвя пищно парти за 40-ия си рожден ден. Бившият играч на "Манчестър" Юн, който навършва 40 на 2 май, планира да о...
Португалецът се заяде с журналист на "Висенте Калдерон" Свиреп скандал заформи Кристиано Роналдо само часове след резила 0:4 в мадридското дерби срещ...
Западният ни митрополит Антоний събра всички свещеници от своята епархия в Рим. Поводът бе редовната годишна свещеническа конференция и отбелязването...
Големият актьор празнува рожден ден с огромна компания, събрала се за фестивала на бг киното Владимир Пенев днес заранта получи поредната доза овации...
Рим. Италианската филмова звезда София Лорен днес навършва 80 години. В мемоарите си "Вчера, днес и утре - моят живот" Лорен разказва как от бедно мом...