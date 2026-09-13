Всичко за Рд

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Антоний събра свещеници в Рим

Антоний събра свещеници в Рим

Западният ни митрополит Антоний събра всички свещеници от своята епархия в Рим. Поводът бе редовната годишна свещеническа конференция и отбелязването...

20 януари | 19:20
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Шампанско за Владо Пенев в Рим

Шампанско за Владо Пенев в Рим

Големият актьор празнува рожден ден с огромна компания, събрала се за фестивала на бг киното Владимир Пенев днес заранта получи поредната доза овации...

24 октомври | 19:00
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София Лорен навърши 80 години

София Лорен навърши 80 години

Рим. Италианската филмова звезда София Лорен днес навършва 80 години. В мемоарите си "Вчера, днес и утре - моят живот" Лорен разказва как от бедно мом...

20 септември | 21:10
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