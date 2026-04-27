Софийска драма във Варна. Коцев се моли

Софийска драма налегна Варна, а кметът Благомир Коцев се примоли за помощ на съпартиеца си от ППДБ Васил Терзиев. Морската столица е затънала в криза с боклука и търси помощ за сметоизвозването не от кого да е, а от София, която е т месеци има същия грандиозен проблем. Тази вечер кметът Благомир Коцев оповести в социалните мрежи, че е поискал два камиона от столицата да бъдат пренасочени към морския град.

През последните дни препълнените контейнери във Варна са много и хората с основание са бесни. Ситуацията често е такава, като кметът не веднъж е съобщавал за наложени глоби, дори малко след встъпването си визира саботаж.

"Три счупени камиона на сметопочистващата фирма са причината за нарушеното извозване на битов отпадък в части на града. Вчера и днес проведохме множество разговори с ръководството на фирмата и инспекции на терен на най-засегнатите точки. Проблемът е най-осезаем в районите „Младост“ и „Приморски“, където отчитаме значително неизпълнение на договора, подписан със ЗМБГ през 2021 г.", оправдава се за безпомощността си Коцев. Обещаните от него мерки, освен два камиона от София, са пускане на още два - от общинското предприятие за озеленяване.

Коцев говори и за нови клаузи в бъдещия договор. Но сам признава, че това не касае настоящото положение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com