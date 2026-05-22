Бизнесът оспорва новия натиск върху цените и търговците

Справедливо движение на цените може да се случи само при ясен механизъм за определяне на минималната работна заплата, а не при механично обвързване на нетната минимална заплата със средната. Това заяви пред БНТ заместник-председателят на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров.

Той предупреди, че ръстът на минималното възнаграждение не остава само при най-нископлатените работници, а променя цялата структура на заплатите в предприятията. По думите му работодателите са принудени да пазят съотношенията между отделните нива на труд, отговорности и длъжности.

Тодоров обясни, че през последните години минималната работна заплата е нараснала с над 12%, но ефектът от това според него се подценява. „Това не влияе само върху минималните работни заплати, а върху възнагражденията на всички нива в предприятията. Един работодател, за да запази паритета между отделните длъжности и отговорности, трябва да повиши заплатите по цялата верига“, заяви заместник-председателят на БТПП.

По темата за проверките срещу търговските вериги Тодоров посочи, че Комисията за защита на конкуренцията и сега разполага със законови възможности да установява господстващо положение и нарушения на пазара. Според него регулаторът вече има правомощия да реагира при поведение на големи участници, което излиза извън нормалната пазарна практика. „Не очакваме новата регулация за съвместно господстващо положение да окаже съществено влияние върху пазара“, каза той.

Заместник-председателят на БТПП коментира и ефекта от преминаването от лева към евро. Той заяви, че самата трансформация е отворила възможност за отделни необосновани поскъпвания, но подчерта, че контролът не започва от нулата. „Трансформацията от лева в евро даде възможност на някои търговци необосновано да повишат цени. Но и към настоящия момент регулаторните органи имат инструменти и възможности да следят и да осъществяват контрол на пазара“, посочи Тодоров.

Най-острата му критика беше насочена към идеята търговците да доказват, че не са извършили нелоялна практика. Тодоров определи подобен подход като „екзотичен“, защото според него обръща логиката на доказването. „Беше екзотично за нас да видим формулировка, която създава презумпция за виновност спрямо конкретни търговци. Те трябва да доказват липсата на нелоялна търговска практика, тоест отрицателен факт, а това е противоречиво на българското право“, заяви заместник-председателят на БТПП.

Според него спорът за цените, заплатите и регулациите трябва да се води внимателно, защото всяка прибързана мярка може да произведе нов натиск върху бизнеса и пазара. Тодоров настоя, че държавата трябва да използва действащите механизми за контрол, вместо да въвежда правила, които създават правна несигурност за търговците.

