Бизнесът оспорва новия натиск върху цените и търговците
Според БТПП регулаторите вече имат инструменти за контрол, а презумпцията за вина срещу търговци е правно спорна
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Според БТПП регулаторите вече имат инструменти за контрол, а презумпцията за вина срещу търговци е правно спорна
Миналогодишната програма за компенсиране на свръхвисоките цени е довела до успех
Административни мерки няма да помогнат, казва председателят на УС на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/
Всеки, който може да работи, не трябва да получава помощи без да полага обществено полезен труд, смята шефът на БТПП
Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов връчи първа награда на Елаците-Мед АД
По Плана за възстановяване насочването на голям ресурс към дългови инструменти ще остави средствата неусвоени, казва Васил Тодоров
2019 г. беше добра за макроикономическите показатели на България, твърдят от БТПП
Държавата трябва да намали бюрократичната тежест и да побърза с електронното правителство, казва Цветан Симеонов
Базирайки се на докладите през 2018 година на международни престижни институции, страната ни показва стабилни позиции по отношение на икономическата с...
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заяви, че тази година е била добра за българския бизнес...
Други спънки пред бизнеса са вътрешното търсене и цените на енергията и на суровините...
Излизането на Великобритания от ЕС ще причини сериозни загуби на всяка пета компания у нас, сочи проучване на БТПП
КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП изпратиха общо становище относно отвореното писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането на група народни представители за уст...
Брутният вътрешен продукт ще се увеличи с 3% през тази години, а средната работна заплата ще надхвърли 1000 лв. Това прогнозира председателят на БТПП...
Който иска да харчи обществени средства, да декларира и парите си в офшорки Бюджет 2017 трябва да е с нулев дефицит, казва Цветан Симеонов, председат...
Всеки трети бизнесмен намира незадоволително нивото на подготовка на младите висшисти, които наема на работа. Негативните оценки за качеството на висш...
Меморандум за разбирателство подписаха на 2 февруари Прибор Чакраборти, главен изпълнителен директор на Държавния инвестиционен фонд RAK от Обединенит...
Само 11% от работодателите се канят да съкращават персонал Една трета от фирмите (36%) очакват да подобрят резултатите си през 2015 г., показва анкет...
Българската търговско промишлена палата традиционно отличи компаниите с най-добри финансови резултати през изминаващата 2014 г. Телекомуникационната к...
София. Минимални почасови ставки, различни в отделните сектори, искат работодателските организации. Те приветстват намерението на правителството да ре...