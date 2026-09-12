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БТПП отличи 9 компании

БТПП отличи 9 компании

Българската търговско промишлена палата традиционно отличи компаниите с най-добри финансови резултати през изминаващата 2014 г. Телекомуникационната к...

02 декември | 21:15
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