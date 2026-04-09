Фед сменя курса! Готви ли се ново вдигане на лихвите?

Все по-широка група от представители на Управлението за федерален резерв (Фед) на САЩ допуска възможността за ново повишаване на лихвените проценти, ако инфлацията остане над целевото равнище от 2 на сто. Това показва протоколът от заседанието на централната банка от 17 и 18 март, цитиран от Ройтерс.

Документът сигнализира за промяна в нагласите и по-голяма готовност за затягане на паричната политика. Основен фактор остава натискът от високите цени на енергията и глобалната несигурност.

В протокола се посочва, че „някои участници“ вече подкрепят формулировка, която допуска както намаляване, така и повишаване на лихвите в зависимост от развитието на инфлацията. Това е разширяване на позицията спрямо януарското заседание, когато подобна идея е имала ограничена подкрепа.

Централната банка понижава лихвите от 2024 година насам, но новите рискове поставят под въпрос този курс. След началото на конфликта в края на февруари „много участници“ са изразили притеснения, че инфлацията може да се задържи висока по-дълго време заради поскъпването на петрола.

Част от тях предупреждават и за риск от покачване на инфлационните очаквания, което може да доведе до допълнителен натиск върху базисната инфлация. Според протокола устойчиво високите цени на енергията могат да се прехвърлят към крайните потребители и да забавят връщането към целевото равнище.

Участниците отбелязват, че процесът на овладяване на инфлацията може да бъде по-бавен от очакваното, а рискът тя да се задържи трайно над 2 на сто се увеличава.

В същото време „много участници“ продължават да разглеждат пониженията на лихвите като основен сценарий. „Повечето участници“ смятат, че продължителен конфликт в Близкия изток може да отслаби икономическия растеж и пазара на труда, което да наложи допълнително облекчаване на политиката.

През март Фед запази основния лихвен процент в диапазона 3,50-3,75%, отчитайки нарастващата несигурност.

Протоколът беше публикуван ден след като САЩ и Иран договориха двуседмично примирие, което първоначално доведе до спад на цените на петрола с над 15% до около 92 долара за барел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com